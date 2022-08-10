Вночі окупанти обстріляли Миколаїв "Смерчами": троє поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Цієї ночі російські окупанти обстріляли Миколаїв з РСЗВ "Смерч" – відомо про трьох поранених, серед них 13-річна дівчинка. Про це в Telegram повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує УНН.
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"Вночі, 10 серпня, близько 01:40 ворог обстріляв Миколаїв реактивними снарядами РСЗВ "Смерч". За попередньою інформацією трьох людей поранено. Серед них 13-річна дівчинка. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки. Також влучання були по території підприємства, складських приміщеннях та автобазі. Детальна інформація уточнюється", – ідеться у повідомленні.
Ситуація у Миколаївській області
Миколаївський район:
Вчора, 9 серпня, у першій половині дня внаслідок ворожих обстрілів Шевченківської громади в с. Шевченкове та селищі Луч було пошкоджено житлові будинки й господарські споруди. Вночі, 10 серпня, обстрілів знову зазнало с. Шевченкове – постраждалих немає, інформацію щодо пошкоджень уточнюють.
Також у другій половині дня внаслідок обстрілів Первомайської громади в с. Костянтинівка загорівся сухостій на прилеглих територіях житлових будинків. У смт Первомайське наслідки пошкоджень після ворожих обстрілів уточнюють, постраждалих немає.
У другій половині дня та вночі окупанти обстріляли населені пункти Галицинівської громади – пошкоджено житлові будинки, загорілися хвойна підстилка та лісові насадження Галицинівського лісового урочища, постраждалих немає.
Баштанський район:
Вчора обстрілів зазнала Широківська громада. Приблизно о 16:00 були обстріли за межами с. Поляна – загорілися поля. Орієнтовно о 21:30 через обстріли за межами с. Широке також загорілися поля – постраждалих немає.
Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, які на лінії розмежування. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.
У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно.
Нагадаємо
Цієї ночі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у місті прогриміли потужні вибухи.