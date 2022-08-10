Ночью оккупанты обстреляли Николаев "Смерчами": трое раненых

Цитата

"Ночью, 10 августа, около 01:40 враг обстрелял Николаев реактивными снарядами РСЗО "Смерч". По предварительной информации, три человека ранены. Среди них 13-летняя девочка. В результате обстрелов повреждены жилые дома. Также попадания были по территории предприятия, складских помещениях и автобазе. Подробная информация уточняется", – говорится в сообщении.

Ситуация в Николаевской области

Николаевский район:

Вчера, 9 августа, в первой половине дня в результате вражеских обстрелов Шевченковской громады в с. Шевченково и поселке Луч были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Ночью, 10 августа, обстрелам снова подверглось с. Шевченко – пострадавших нет, информацию о повреждениях уточняют.

Также во второй половине дня в результате обстрелов Первомайской громады в с. Константиновка загорелся сухостой на близлежащих территориях жилых домов. В пгт Первомайское последствия повреждений после вражеских обстрелов уточняют, пострадавших нет.

Во второй половине дня и ночью оккупанты обстреляли населенные пункты Галицыновской громады – повреждены жилые дома, загорелись хвойная подстилка и лесные насаждения Галициновского лесного урочища, пострадавших нет.

Баштанский район:

Вчера обстрелам подверглась Широковская громада. Приблизительно в 16:00 были обстрелы за пределами с. Поляна – загорелись поля. Ориентировочно в 21:30 из-за обстрелов за пределами с. Широкое также загорелись поля – пострадавших нет.

Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской громады, которые находятся на линии разграничения. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним

Этой ночью мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городе прогремели мощные взрывы.