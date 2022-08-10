Ночные обстрелы Николаева из "Смерчей": мэр показал последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram показал фото последствий вражеского обстрела города из РСЗО "Смерч", информирует УНН.
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"Фото с мест обстрелов. Сейчас специалисты администрации района осматривают все поврежденные здания. Уже известно, что их количество увеличилось. Обновленную информацию о последствиях ночных обстрелов сообщу вам вечером", – отметил Сенкевич.
Напомним
Этой ночью российские оккупанты обстреляли Николаев из РСЗО "Смерч" – известно о трех раненых, среди которых 13-летняя девочка.