Ночные обстрелы Николаева из "Смерчей": мэр показал последствия

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"Фото с мест обстрелов. Сейчас специалисты администрации района осматривают все поврежденные здания. Уже известно, что их количество увеличилось. Обновленную информацию о последствиях ночных обстрелов сообщу вам вечером", – отметил Сенкевич.

Напомним

Этой ночью российские оккупанты обстреляли Николаев из РСЗО "Смерч" – известно о трех раненых, среди которых 13-летняя девочка.