Нічні атаки дронів на спиртзаводи рф: у мережі показали відео
Київ • УНН
У Воронезькій області РФ атаковано два спиртзаводи, зафіксовано вибухи та пожежі. Російське мо заявляє про перехоплення 21 безпілотника над чотирма областями.
У мережі публікують відео після повідомлень про нові нічні атаки дронів на два спиртзаводи у воронезькій області рф, пише УНН.
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Як повідомляє телеграм-канал ASTRA, спиртзавод у селі красне воронезької області атакували вдруге за місяць. Про це повідомили жителі новохоперського району у чатах. Судячи з відео очевидців, біля заводу вибухнули щонайменше два безпілотники, вказує ASTRA.
Минулого разу "Етанол спирт" у селі красне атакували вночі на 22 жовтня разом із ще 3 спиртзаводами у тульські та тамбовській областях, зазначає телеграм-канал.
Уже пізніше ASTRA повідомила з посиланням на місцевих жителів, що ще одне підприємство горить після атаки БПЛА у воронезькій області рф - на анненському спиртзаводі. Підтверджень інформації поки що немає, проте раніше глава регіону повідомив про пошкодження на двох промислових підприємствах внаслідок атак БПЛА. У смт анна також знаходиться нафтобаза ТОВ "аннанафтопродукт", раніше її вже атакували безпілотники на початку жовтня, зазначає телеграм-канал.
Як стверджує мо рф, за ніч їхньою ППО "знищено" та "перехоплено" 21 безпілотний літальний апарат: 13 БпЛА "перехоплено" над територією бєлгородської області, шість - над територією брянської області, один - над територією воронезької області та один – над територією курської області.