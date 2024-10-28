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MIM-104 Patriot

Нічні атаки дронів на спиртзаводи рф: у мережі показали відео

Київ • УНН

 • 16641 перегляди

У Воронезькій області РФ атаковано два спиртзаводи, зафіксовано вибухи та пожежі. Російське мо заявляє про перехоплення 21 безпілотника над чотирма областями.

Нічні атаки дронів на спиртзаводи рф: у мережі показали відео

У мережі публікують відео після повідомлень про нові нічні атаки дронів на два спиртзаводи у воронезькій області рф, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє телеграм-канал ASTRA, спиртзавод у селі красне воронезької області атакували вдруге за місяць. Про це повідомили жителі новохоперського району у чатах. Судячи з відео очевидців, біля заводу вибухнули щонайменше два безпілотники, вказує ASTRA.

Минулого разу "Етанол спирт" у селі красне атакували вночі на 22 жовтня разом із ще 3 спиртзаводами у тульські та тамбовській областях, зазначає телеграм-канал.

Уже пізніше ASTRA повідомила з посиланням на місцевих жителів, що ще одне підприємство горить після атаки БПЛА у воронезькій області рф - на анненському спиртзаводі. Підтверджень інформації поки що немає, проте раніше глава регіону повідомив про пошкодження на двох промислових підприємствах внаслідок атак БПЛА. У смт анна також знаходиться нафтобаза ТОВ "аннанафтопродукт", раніше її вже атакували безпілотники на початку жовтня, зазначає телеграм-канал.

Як стверджує мо рф, за ніч їхньою ППО "знищено" та "перехоплено" 21 безпілотний літальний апарат: 13 БпЛА "перехоплено" над територією бєлгородської області, шість - над територією брянської області, один - над територією воронезької області та один – над територією курської області.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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