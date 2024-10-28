Ночные атаки дронов на спиртзаводы рф: в сети появилось видео
Киев • УНН
В воронежской области рф атакованы два спиртзавода, зафиксированы взрывы и пожары. Российское мо заявляет о перехвате 21 беспилотника над четырьмя областями.
В сети публикуют видео после сообщений о новых ночных атаках дронов на два спиртзавода в воронежской области рф, пишет УНН.
Детали
Как сообщает телеграм-канал ASTRA, спиртзавод в селе красное воронежской области атаковали второй раз за месяц. Об этом сообщили жители новохоперского района в чатах. Судя по видео очевидцев, возле завода взорвались по меньшей мере два беспилотника, указывает ASTRA.
В прошлый раз "Этанол спирт" в селе красное атаковали ночью на 22 октября вместе с еще 3 спиртзаводами в тульской и тамбовской областях, отмечает телеграм-канал.
Уже позже ASTRA сообщила со ссылкой на местных жителей, что еще одно предприятие горит после атаки БПЛА в воронежской области - на анненском спиртзаводе. Подтверждений информации пока нет, однако ранее глава региона сообщил о повреждениях на двух промышленных предприятиях в результате атак БПЛА. В пгт анна также находится нефтебаза ООО "аннанефтепродукт", что ранее ее уже атаковали беспилотники в начале октября, отмечает телеграм-канал.
Как утверждает мо рф, за ночь их ПВО "уничтожен" и "перехвачен" 21 беспилотный летательный аппарат: 13 БпЛА "перехвачено" над территорией белгородской области, шесть - над территорией брянской области, один - над территорией воронежской области и один - над территорией курской области.