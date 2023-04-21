Нічна атака росіян дронами не мала наслідків для енергосистеми, експорт триває - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Нічна атака російських окупантів безпілотниками не мала наслідків для енергосистеми та не призвела до необхідності обмеження споживання. Триває експорт електроенергії у Польщу та Молдову. Про це повідомили у НЕК "Укренерго", пише УНН.
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"Нічна атака росіян безпілотниками не мала наслідків для енергосистеми та не призвела до необхідності обмеження споживання. Станом на 21 квітня виробництво електроенергії повністю забезпечує потребу споживачів. В енергосистемі зберігається достатній резерв потужності", - ідеться у повідомленні.
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Як вказано, працюють всі види генерації. "Водопілля все ще триває. Гідроелектростанції працюють упродовж всієї доби і для мінімізації наслідків повені проводять контрольовані скиди води на Дніпрі та Дністрі", - додали у компанії.
"Триває експорт електроенергії у Польщу та Молдову, також продовжується незначний імпорт зі Словаччини", - повідомили у НЕК.
Як зазначається, складна ситуація з енергопостачанням залишається вздовж лінії фронту. "Вчора вкотре під обстріл росіян потрапили розподільчі мережі на Донеччині", - зазначили в Укренерго.
Відновлення енергосистеми триває.
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