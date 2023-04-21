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Нічна атака росіян дронами не мала наслідків для енергосистеми, експорт триває - Укренерго

Нічна атака росіян дронами не мала наслідків для енергосистеми, експорт триває - Укренерго

Київ • УНН

 • 508674 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Нічна атака російських окупантів безпілотниками не мала наслідків для енергосистеми та не призвела до необхідності обмеження споживання. Триває експорт електроенергії у Польщу та Молдову. Про це повідомили у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Цитата

"Нічна атака росіян безпілотниками не мала наслідків для енергосистеми та не призвела до необхідності обмеження споживання. Станом на 21 квітня виробництво електроенергії повністю забезпечує потребу споживачів. В енергосистемі зберігається достатній резерв потужності", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як вказано, працюють всі види генерації. "Водопілля все ще триває. Гідроелектростанції працюють упродовж всієї доби і для мінімізації наслідків повені проводять контрольовані скиди води на Дніпрі та Дністрі", - додали у компанії.

"Триває експорт електроенергії у Польщу та Молдову, також продовжується незначний імпорт зі Словаччини", - повідомили у НЕК.

Як зазначається, складна ситуація з енергопостачанням залишається вздовж лінії фронту. "Вчора вкотре під обстріл росіян потрапили розподільчі мережі на Донеччині", - зазначили в Укренерго.

Відновлення енергосистеми триває.

Нагадаємо

У небі над Україною за ніч знищили 8 з 12 ворожих дронів-камікадзе типу "Shahed-136/131".

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