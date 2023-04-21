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Ночная атака россиян дронами не имела последствий для энергосистемы, экспорт продолжается - Укрэнерго

Ночная атака россиян дронами не имела последствий для энергосистемы, экспорт продолжается - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 508672 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Ночная атака российских оккупантов беспилотниками не имела последствий для энергосистемы и не привела к необходимости ограничения потребления. Продолжается экспорт электроэнергии в Польшу и Молдову. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Цитата

"Ночная атака россиян беспилотниками не имела последствий для энергосистемы и не привела к необходимости ограничения потребления. По состоянию на 21 апреля производство электроэнергии полностью обеспечивает потребность потребителей. В энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности", - говорится в сообщении.

Детали

Как указано, работают все виды генерации. "Паводок все еще продолжается. Гидроэлектростанции работают в течение всех суток и для минимизации последствий наводнения проводят контролируемые сбросы воды на Днепре и Днестре", - добавили в компании.

"Продолжается экспорт электроэнергии в Польшу и Молдову, также продолжается незначительный импорт из Словакии", - сообщили в НЭК.

Как отмечается, сложная ситуация с энергоснабжением остается вдоль линии фронта. "Вчера в очередной раз под обстрел россиян попали распределительные сети в Донецкой области", - отметили в Укрэнерго.

Восстановление энергосистемы продолжается.

Напомним

В небе над Украиной за ночь уничтожили 8 из 12 вражеских дронов-камикадзе типа "Shahed-136/131".

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