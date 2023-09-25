Нічна атака рф: рятувальники показали наслідки в Одесі

Деталі

"Готель на морському вокзалі в Одесі був знаковою і яскравою памʼяткою для кожного, хто хоч раз бував в нашому місті. Сьогодні ж росія його знищила…", - підписали фото наслідків у ГУ ДСНС в Одеській області у Facebook.

Нагадаємо

Як повідомили у Силах оборони півдня України, ворог влучив у припортову інфраструктуру, зокрема, суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, у будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа, її ліквідували.