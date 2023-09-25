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29 березня, 17:57 • 233760 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 303617 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 259225 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 295202 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

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29 березня, 07:30 • 262971 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 199230 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 190069 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 160112 перегляди

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28 березня, 15:09 • 501623 перегляди

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Нічна атака рф: рятувальники показали наслідки в Одесі

Нічна атака рф: рятувальники показали наслідки в Одесі

Київ • УНН

 • 342484 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Рятувальники показали наслідки нічної атаки російських військ на Одесу. Фото оприлюднили у ГУ ДСНС в Одеській області, пише УНН.

Деталі

"Готель на морському вокзалі в Одесі був знаковою і яскравою памʼяткою для кожного, хто хоч раз бував в нашому місті. Сьогодні ж росія його знищила…", - підписали фото наслідків у ГУ ДСНС в Одеській області у Facebook.

Нагадаємо

Як повідомили у Силах оборони півдня України, ворог влучив у припортову інфраструктуру, зокрема, суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, у будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа, її ліквідували.

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