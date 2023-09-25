Ночная атака рф: спасатели показали последствия в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Спасатели показали последствия ночной атаки российских войск на Одессу. Фото обнародовали в ГУ ГСЧС в Одесской области, пишет УНН.
Детали
"Отель на морском вокзале в Одессе был знаковой и яркой достопримечательностью для каждого, кто хоть раз бывал в нашем городе. Сегодня же россия его уничтожила…" - подписали фото последствий в ГУ ГСЧС в Одесской области в Facebook.
Напомним
Как сообщили в Силах обороны юга Украины, враг попал в припортовую инфраструктуру, в частности, существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе, в здании привокзальной гостиницы, которое уже несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар, его ликвидировали.