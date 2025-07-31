Нічна атака рф на Київ: 20 постраждалих, зруйновано під'їзд та пошкоджено школи
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на Київ 20 осіб постраждали, 8 госпіталізовано. Зруйновано під'їзд житлового будинку, пошкоджено школи та дитячий садок.
У результаті нічного обстрілу Києва постраждали 20 осіб, з них 8 були госпіталізовані. Зруйновано під'їзд житлового будинку, пошкоджені школи та дитячий садок. Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.
Деталі
Ворог бив цієї ночі по Києву БпЛА та ракетами. Внаслідок атаки на столицю:
- У Святошинському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку. Екстрені служби працюють на місці.
- Також пожежі в кількох нежитлових будівлях.
- У Солом’янському районі пошкоджені квартири в декількох будинках. Горіли автівки. Також пожежі і пошкодження на кількох локація нежитлової забудови.
- У Голосіївському районі є пошкоджені будівлі. Зокрема, школи та дитячого садка.
- У Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділенні медзакладу.
Наразі відомо про 20 постраждалих мешканців міста. 8 із них медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці. Бригади швидкої продовжують працювати на місцях викликів
Нагадаємо
російські безпілотники атакували Київ 30 липня. У Солом'янському районі зафіксовано уламки збитих дронів, що призвело до 8 постраждалих, включаючи двох дітей.
Також російські війська завдали ракетного удару по Києву в ніч на 31 липня, атакуючи житлову забудову. У Шевченківському та Святошинському районах вибито вікна, зокрема в дитячому відділенні медзакладу.