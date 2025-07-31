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Ночная атака рф на Киев: 20 пострадавших, разрушен подъезд и повреждены школы

Киев • УНН

 • 576 просмотра

В результате ночной атаки на Киев 20 человек пострадали, 8 госпитализированы. Разрушен подъезд жилого дома, повреждены школы и детский сад.

Ночная атака рф на Киев: 20 пострадавших, разрушен подъезд и повреждены школы

В результате ночного обстрела Киева пострадали 20 человек, из них 8 были госпитализированы. Разрушен подъезд жилого дома, повреждены школы и детский сад. Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

Детали

Враг бил этой ночью по Киеву БпЛА и ракетами. В результате атаки на столицу:

  • В Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома. Экстренные службы работают на месте.
    • Также пожары в нескольких нежилых зданиях.
      • В Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах. Горели автомобили. Также пожары и повреждения на нескольких локациях нежилой застройки.
        • В Голосеевском районе есть поврежденные здания. В частности, школы и детского сада.
          • В Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения.

            Сейчас известно о 20 пострадавших жителях города. 8 из них медики госпитализировали. Остальным оказали помощь на месте. Бригады скорой продолжают работать на местах вызовов

            - говорится в сообщении.

            Напомним

            российские беспилотники атаковали Киев 30 июля. В Соломенском районе зафиксированы обломки сбитых дронов, что привело к 8 пострадавшим, включая двух детей.

            Также российские войска нанесли ракетный удар по Киеву в ночь на 31 июля, атакуя жилую застройку. В Шевченковском и Святошинском районах выбиты окна, в частности в детском отделении медучреждения.

            Ольга Розгон

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