Ночная атака рф на Киев: 20 пострадавших, разрушен подъезд и повреждены школы
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Киев 20 человек пострадали, 8 госпитализированы. Разрушен подъезд жилого дома, повреждены школы и детский сад.
В результате ночного обстрела Киева пострадали 20 человек, из них 8 были госпитализированы. Разрушен подъезд жилого дома, повреждены школы и детский сад. Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.
Детали
Враг бил этой ночью по Киеву БпЛА и ракетами. В результате атаки на столицу:
- В Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома. Экстренные службы работают на месте.
- Также пожары в нескольких нежилых зданиях.
- В Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах. Горели автомобили. Также пожары и повреждения на нескольких локациях нежилой застройки.
- В Голосеевском районе есть поврежденные здания. В частности, школы и детского сада.
- В Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения.
Сейчас известно о 20 пострадавших жителях города. 8 из них медики госпитализировали. Остальным оказали помощь на месте. Бригады скорой продолжают работать на местах вызовов
Напомним
российские беспилотники атаковали Киев 30 июля. В Соломенском районе зафиксированы обломки сбитых дронов, что привело к 8 пострадавшим, включая двух детей.
Также российские войска нанесли ракетный удар по Киеву в ночь на 31 июля, атакуя жилую застройку. В Шевченковском и Святошинском районах выбиты окна, в частности в детском отделении медучреждения.