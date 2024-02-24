Нічна атака дронів на Одесу: загинув 70-річний чоловік, троє людей пораненні
Київ • УНН
70-річний чоловік загинув і троє людей отримали поранення внаслідок вчорашньої атаки російського безпілотника на житловий будинок в Одесі.
Внаслідок вчорашньої атаки російських безпілотників по Україні в Одесі загинув 70-річний чоловік, також було поранено троє людей. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, ввечері 23 лютого збройні сили рф вкотре атакували Одесу ударними безпілотними літальними апаратами.
Внаслідок ворожої атаки зруйновано одноповерховий житловий будинок - загинув 70-річний чоловік. Ще троє місцевих жителів отримали поранення, їх госпіталізовано до медзакладу
Наразі триває огляд місця події і встановлюється перелік руйнувань та пошкоджень.
Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.
За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що під час атаки на Одесу поранення отримали троє жінок. Всі вони госпіталізовані до лікарні з опіками різного ступеня.