Ночная атака дронов на Одессу: погиб 70-летний мужчина, три человека ранены

В результате вчерашней атаки российских беспилотников по Украине в Одессе погиб 70-летний мужчина, также были ранены три человека. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, вечером 23 февраля вооруженные силы рф в очередной раз атаковали Одессу ударными беспилотными летательными аппаратами.

В результате вражеской атаки разрушен одноэтажный жилой дом - погиб 70-летний мужчина. Еще трое местных жителей получили ранения, они госпитализированы в медучреждение - резюмировали в ОГПУ.

Сейчас продолжается осмотр места происшествия и устанавливается перечень разрушений и повреждений.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). - подытожили в Офисе генпрокурора.

Напомним,

Глава Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что во время атаки на Одессу ранения получили три женщины. Все они госпитализированы в больницу с ожогами различной степени.