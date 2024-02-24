Ночная атака дронов на Одессу: погиб 70-летний мужчина, три человека ранены
Киев • УНН
70-летний мужчина погиб и три человека получили ранения в результате вчерашней атаки российского беспилотника на жилой дом в Одессе.
В результате вчерашней атаки российских беспилотников по Украине в Одессе погиб 70-летний мужчина, также были ранены три человека. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, вечером 23 февраля вооруженные силы рф в очередной раз атаковали Одессу ударными беспилотными летательными аппаратами.
В результате вражеской атаки разрушен одноэтажный жилой дом - погиб 70-летний мужчина. Еще трое местных жителей получили ранения, они госпитализированы в медучреждение
Сейчас продолжается осмотр места происшествия и устанавливается перечень разрушений и повреждений.
Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.
Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним,
Глава Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что во время атаки на Одессу ранения получили три женщины. Все они госпитализированы в больницу с ожогами различной степени.
Ночная атака дронов на Одессу: погиб 70-летний мужчина, три человека ранены
70-летний мужчина погиб и три человека получили ранения в результате вчерашней атаки российского беспилотника на жилой дом в Одессе.
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