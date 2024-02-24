Ночная атака дронов на Одессу: погиб 70-летний мужчина, три человека ранены

Эксклюзив
В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
  •  132703 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

Эксклюзив
Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
  •  159500 просмотра

Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
22.02.24  •  178218 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  206358 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  203709 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  237606 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  261153 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  227946 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  234152 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  234544 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Ночная атака дронов на Одессу: погиб 70-летний мужчина, три человека ранены

Ночная атака дронов на Одессу: погиб 70-летний мужчина, три человека ранены

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 08:42  •  14243 просмотра

Read in English

70-летний мужчина погиб и три человека получили ранения в результате вчерашней атаки российского беспилотника на жилой дом в Одессе.

В результате вчерашней атаки российских беспилотников по Украине в Одессе погиб 70-летний мужчина, также были ранены три человека. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины, пишет УНН.

Детали 

По данным следствия, вечером 23 февраля вооруженные силы рф в очередной раз атаковали Одессу ударными беспилотными летательными аппаратами.

В результате вражеской атаки разрушен одноэтажный жилой дом - погиб 70-летний мужчина. Еще трое местных жителей получили ранения, они госпитализированы в медучреждение

- резюмировали в ОГПУ.

Сейчас продолжается осмотр места происшествия и устанавливается перечень  разрушений и повреждений. 

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

- подытожили в Офисе генпрокурора.

Напомним,

Глава Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что во время атаки на Одессу ранения получили три женщины. Все они госпитализированы в больницу с ожогами различной степени.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоВойнаКриминал и ЧП
odessaОдесса
Нічна атака дронів на Одесу: загинув 70-річний чоловік, троє людей пораненні
Nighttime drone attack on Odesa: 70-year-old man killed, three people wounded
Новости по теме

Ночная атака дронов на Одессу: погиб 70-летний мужчина, три человека ранены

70-летний мужчина погиб и три человека получили ранения в результате вчерашней атаки российского беспилотника на жилой дом в Одессе.

Общество •   •  14243 просмотра
Ночная атака дронов на Одессу: погиб 70-летний мужчина, три человека ранены

"Украина выстоит, потому что она сильная и мужественная": Шольц в годовщину полномасштабного вторжения рф

В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность в том, что Киев выстоит благодаря своей силе и мужеству, а также поддержке европейских и мировых друзей.

Война •   •  15896 просмотра
"Украина выстоит, потому что она сильная и мужественная": Шольц в годовщину полномасштабного вторжения рф

"Сначала вспышка, а потом взрыв": в ГУР подтвердили ликвидацию российского самолета А-50

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало перехваченные радиопереговоры российских пилотов Су-35, которая подтверждает факт сбития самолета А-50У над Азовским морем накануне.

Война •   •  14016 просмотра
"Сначала вспышка, а потом взрыв": в ГУР подтвердили ликвидацию российского самолета А-50

В Днепре завершили поисково-спасательные на завалах жилого дома: два человека погибли, еще 7 ранены

Два человека погибли и семеро получили ранения после того, как российский беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом в Днепре, Украина, что заставило мэра города объявить день траура.

Война •   •  15195 просмотра
В Днепре завершили поисково-спасательные на завалах жилого дома: два человека погибли, еще 7 ранены

россияне из минометов и артиллерии атаковали Харьковскую область: повреждены дома

За прошедшие сутки российские войска обстреляли из минометов и артиллерии около 20 населенных пунктов Харьковской области. Повреждены частное домовладение и хозяйственные постройки.

Война •   •  16013 просмотра
россияне из минометов и артиллерии атаковали Харьковскую область: повреждены дома

Расширяем кулинарную экосистему с помощью инвестиций: в МХП рассказали о партнерствах с украинскими бизнесами

МХП планирует расширить производство готовых пищевых продуктов за счет инвестиционной деятельности, чтобы предложить потребителям больше высококачественных кулинарных продуктов.

Новости Бизнеса •   •  10873 просмотра
Расширяем кулинарную экосистему с помощью инвестиций: в МХП рассказали о партнерствах с украинскими бизнесами

россияне обстреляли 10 населенных пунктов на Херсонщине, ранены 4 человека, повреждены дома - ОВА

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности были повреждены 11 многоэтажек и 23 частных дома.

Война •   •  16382 просмотра
россияне обстреляли 10 населенных пунктов на Херсонщине, ранены 4 человека, повреждены дома - ОВА

"В единстве наша победа": Главнокомандующий ВСУ Сирский в годовщину полномасштабного вторжения рф

Во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский поблагодарил украинских защитников, которые отражают российские атаки, и подчеркнул необходимость дальнейшего единства для достижения победы.

Война •   •  19734 просмотра
"В единстве наша победа": Главнокомандующий ВСУ Сирский в годовщину полномасштабного вторжения рф

В Киев прибыли премьер-министры Италии и Бельгии

Премьер-министры Италии, Джорджия Мелони и Бельгии Александр Де Кру прибыли в Киев, чтобы выразить солидарность с Украиной во вторую годовщину российского вторжения.

Война •   •  20303 просмотра
В Киев прибыли премьер-министры Италии и Бельгии

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев во вторую годовщину вторжения России в Украину, чтобы продемонстрировать неизменную поддержку страны.

Война •   •  21663 просмотра
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев