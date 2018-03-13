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НФ підтримає призначення Смолія головою НБУ: таке рішення фракції

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Цього тижня, у четвер, ВРУ спробує розглянути одразу декілька важливих кадрових рішень. Спочатку мають намір голосувати за звільнення Валерії Гонтаревої з посади очільника НБУ, далі — за призначення Якова Смолія головою Нацбанку. "Народний фронт", у свою чергу, готовий підтримати цю кандидатуру. Про це УНН розповів депутат від фракції “Народного фронту” Олександр Кодола.

“Плануємо розглядати ці (кадрові — ред.) питання в четвер, вони стоять офіційно у порядку денному і неофіційно голова ВР вчора на погоджувальній раді сказав, що четвер має бути днем кадрових питань. Перше питання — звільнення глави Нацбанку Гонтаревої, друге — призначення глави Нацбанку, третє — призначення складу і голови Рахункової палати, четверте — звільнення і призначення уповноваженого з прав людини. Тому достатньо серйозний пакет кадрових питання стоїть, і далі тягти нікуди, треба визначатися та знаходити спільну мову”, — сказав політик.

За його словами, В.Гонтарева перед голосуванням щодо її звільнення мала би прозвітувати про свою роботу, хоча на засідання парламенту навряд чи з’явиться.

“Я, чесно кажучи, сумніваюся, що вона (Гонтарева — ред.) особисто прийде, але дуже до неї багато питань, що стосуються і рефінансування банку, і курсу нашої грошової одиниці...”, — зазначив Кодола.

Він також повідомив, що фракція “Народного фронту” прийняла рішення голосувати за призначення Я.Смолія на посаду керівника НБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Народний фронт підтримає призначення головою Нацбанку Якова Смолія за право курувати діяльність ДП “Украерорух”

“По Смолію — є рішення фракції підтримати. А я особисто поки що не схильний підтримувати його на главу Нацбанку. Він із команди Гонтаревої, і щось я не почув, щоб він кардинально планував щось змінити у тій політиці Нацбанку, яка є зараз”, — додав нардеп.

Зазначимо, що раніше про досягнуту домовленість з НФ голосувати за Я.Смолія заявили і в БПП. Публічно про це розповів голова фракції БПП А.Герасимов.

І нагадаємо, що ЗМІ ще два тижні тому повідомили про готовність НФ підтримати кандидатуру Смолія на посаду голови НБУ “за право курувати діяльність ДП “Украерорух”.

За даними “Знай.юа”, цікавість до підприємства “Украерорух” має особисто голова фракції НФ — Максим Бурбак, а процес “віджимання активу був запущений ще в грудні минулого року”.

Тоді у партії такі дані журналістів спростували. Однак, наразі на ДП “Украерорух” дійсно відбуваються дивні речі: відсутній постійний керівник, відбувся фінансовий аудит, дані якого не оприлюднюють, і паралельно мінінфраструктури нашвидкуруч намагається переписати Статут підприємства. Вимоги колективу про звільнення директора, який понад 2 місяців перебуває на лікарняному, та його заступників тим часом ігноруються.

До того ж у профспілці “Украерорух” заявили про спроби позбавити ДП медичної частини.

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