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НФ поддержит назначение Смолия главой НБУ: такое решение фракции

НФ поддержит назначение Смолия главой НБУ: такое решение фракции

Киев  •  УНН

 • 6889 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. На этой неделе, в четверг, ВРУ попытается рассмотреть сразу несколько важных кадровых решений. Сначала намерены голосовать за увольнение Валерии Гонтаревой с должности главы НБУ, далее - за назначение Якова Смолия головой Нацбанка. "Народный фронт", в свою очередь, готов поддержать указанную кандидатуру. Об этом УНН рассказал депутат от фракции "НФ" Александр Кодола.

“Планируем рассматривать эти (кадровые — ред.) опросы в четверг, они стоят официально в повестке дня, и неофициально председатель ВР вчера на согласительном совете сказал, что четверг должен быть днем ​​кадровых вопросов. Первый вопрос — увольнение главы Нацбанка Гонтаревой, второй — назначение главы Нацбанка, третий — назначение состава и председателя Счетной палаты, четвертый — увольнение и назначение уполномоченного по правам человека. Поэтому достаточно серьезный пакет кадровых вопросов стоит, и дальше тянуть некуда, надо определяться и находить общий язык”, — сказал политик.

По его словам, В.Гонтарева перед голосованием по поводу ее увольнения должна была бы отчитаться о своей работе, хотя на заседание парламента вряд ли появится.

“Я, честно говоря, сомневаюсь, что она (Гонтарева — ред.) лично придет, но очень к ней много вопросов, касающихся и рефинансирования банка, и курса нашей денежной единицы...”, — отметил Кодола.

Он также сообщил, что фракция “Народного фронта” приняла решение голосовать за назначение Я.Смолия на должность руководителя НБУ.

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“По Смолию — есть решение фракции поддержать. А я лично пока не склонен поддерживать его на главу Нацбанка. Он из команды Гонтаревой, и что-то я не услышал, чтобы он кардинально планировал что-нибудь изменить в той политике Нацбанка, которая есть сейчас”, — добавил нардеп.

Отметим, что ранее о достигнутой договоренности с НФ голосовать за Я.Смолия заявили и в БПП. Публично об этом рассказал председатель фракции БПП А.Герасимов.

И напомним, что СМИ еще две недели назад сообщили о готовности НФ поддержать кандидатуру Смолия на должность главы НБУ “за право курировать деятельность ГП “Украэрорух”.

По данным “Знай.юа”, интерес к предприятию “Украэрорух” имеет лично председатель фракции НФ — Максим Бурбак, а процесс “отжимания актива был запущен еще в декабре прошлого года”.

Тогда в партии такие данные журналистов опровергли. Однако в настоящее время на ГП “Украэрорух” действительно происходят странные вещи: отсутствует постоянный руководитель, состоялся финансовый аудит, данные которого не обнародовали, и параллельно Мининфраструктуры наскоро пытается переписать Устав предприятия. Требования коллектива об увольнении директора, который более 2 месяцев находится на больничном, и его заместителей между тем игнорируются.

К тому же в профсоюзе “Украэрорух” заявили о попытках лишить ГП медицинской части.

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