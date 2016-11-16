Незаконної деревини на півмільйона грн вилучили на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Правоохоронці вилучили незаконно вирубану деревину вартістю майже півмільйона грн на Житомирщині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.
Сьогодні, 16 листопада 2016 року, правоохоронці провели 20 обшуків за місцем розташування виробничих потужностей з переробки незаконно здобутої деревини та за місцями проживання причетних до вчинення злочинів осіб.
Під час проведених заходів вилучено необроблену деревину породи дуб кількістю 80 колод, орієнтовною вартістю майже 500 тис грн, бензопили, мотопомпу, велику кількість пожежних рукавів та вантажні транспортні засоби.
Встановлено, що службові особи протягом поточного року, діючи з метою одержання неправомірної вигоди, не вживали заходів щодо припинення незаконної порубки деревини на території декількох лісництв Коростенського району.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.364 (зловживання службовим становищем) КК України.
Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучену деревину, автомобільну техніку та інше майно.
Досудове розслідування триває.