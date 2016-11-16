Незаконной древесины на полмиллиона грн изъяли в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Правоохранители изъяли незаконно вырубленную древесину стоимостью почти полмиллиона грн в Житомирской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.
Сегодня, 16 ноября 2016 года, правоохранители провели 20 обысков по месту расположения производственных мощностей по переработке незаконно добытой древесины и по месту жительства причастных к совершению преступлений лиц.
В ходе проведенных мероприятий изъято необработанную древесину породы дуб количеством 80 бревен, ориентировочной стоимостью почти 500 тыс грн, бензопилы, мотопомпу, большое количество пожарных рукавов и грузовые транспортные средства.
Установлено, что должностные лица в течение текущего года, действуя с целью получения неправомерной выгоды, не принимали мер по пресечению незаконной вырубки древесины на территории нескольких лесничеств Коростенского района.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением) УК Украины.
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятую древесину, автомобильную технику и другое имущество.
Досудебное расследование продолжается.