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Незаконний канал міжнародного зв’язку ліквідували у зоні АТО

Незаконний канал міжнародного зв’язку ліквідували у зоні АТО

Київ • УНН

 • 5481 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Протиправну діяльність групи осіб, які налагодили незаконний канал міжнародного зв’язку на території Старобільська Луганської області, припинили правоохоронці. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Встановлено, що зловмисники втручались у роботу мереж електрозв’язку вітчизняних операторів стільникового зв’язку з використанням GSM-шлюзів та технології IP-телефонії. Це дозволяло їм показувати вхідний міжнародний трафік, у т.ч. з території Російської Федерації та окремих районів Донецької та Луганської областей, під виглядом національного з’єднання.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається на комп'ютерах) Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.

 

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