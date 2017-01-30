Незаконний канал міжнародного зв’язку ліквідували у зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Протиправну діяльність групи осіб, які налагодили незаконний канал міжнародного зв’язку на території Старобільська Луганської області, припинили правоохоронці. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Встановлено, що зловмисники втручались у роботу мереж електрозв’язку вітчизняних операторів стільникового зв’язку з використанням GSM-шлюзів та технології IP-телефонії. Це дозволяло їм показувати вхідний міжнародний трафік, у т.ч. з території Російської Федерації та окремих районів Донецької та Луганської областей, під виглядом національного з’єднання.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається на комп'ютерах) Кримінального кодексу України.
Слідчі дії тривають.