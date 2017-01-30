Незаконный канал международной связи ликвидировали в зоне АТО

Установлено, что злоумышленники вмешивались в работу сетей электросвязи отечественных операторов сотовой связи с использованием GSM-шлюзов и технологии IP-телефонии. Это позволяло им показывать входящий международный трафик, в т.ч. с территории Российской Федерации и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, под видом национального соединения.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится на компьютерах) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.