Незаконний канал міжнародного телефонного зв’язку викрили у Хмельницькому
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Незаконний канал міжнародного телефонного зв’язку ліквідувала у Хмельницькому Служба безпеки України спільно з поліцією. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Встановлено, що четверо мешканців обласного центру організували “бізнес” з надання послуг міжнародної ІР-телефонії з порушенням встановленого порядку маршрутизації міжнародного трафіку.
Необхідне телекомунікаційне обладнання ділки розмістили у власних квартирах. Спеціальні пристрої забезпечували маршрутизацію міжнародного трафіку поза міжнародними центрами комутації та видавали його за місцеві телефонні розмови, підміняючи оригінальний номер абонента.
Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили три блоки серверного обладнання, шість ноутбуків, 16 USB-хабів, 147 USB-модемів, понад 500 сім-карт операторів стільникового зв’язку, мобільні телефони, банківські картки тощо.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.361 (незаконне втручання в роботу комп’ютерів та комп’ютерних мереж) Кримінального кодексу України.