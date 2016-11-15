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15 марта, 19:03 • 110164 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152453 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128887 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122050 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107858 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103022 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 98968 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 128381 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Незаконный канал международной телефонной связи разоблачили в Хмельницком

Незаконный канал международной телефонной связи разоблачили в Хмельницком

Киев • УНН

 • 8255 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Незаконный канал международной телефонной связи ликвидировала в Хмельницком Служба безопасности Украины совместно с полицией. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Установлено, что четверо жителей областного центра организовали "бизнес" по оказанию услуг международной IP-телефонии с нарушением установленного порядка маршрутизации международного трафика.

Необходимое телекоммуникационное оборудование дельцы разместили в собственных квартирах. Специальные устройства обеспечивали маршрутизацию международного трафика поверх международных центров коммутации и выдавали его за местные телефонные разговоры, подменяя оригинальный номер абонента.

Во время проведения обысков правоохранители изъяли три блока серверного оборудования, шесть ноутбуков, 16 USB-хабов, 147 USB-модемов, более 500 сим-карт операторов сотовой связи, мобильные телефоны, банковские карты и тому подобное.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.361 (незаконное вмешательство в работу компьютеров и компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины.

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