Незаконный канал международной телефонной связи разоблачили в Хмельницком
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Незаконный канал международной телефонной связи ликвидировала в Хмельницком Служба безопасности Украины совместно с полицией. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Установлено, что четверо жителей областного центра организовали "бизнес" по оказанию услуг международной IP-телефонии с нарушением установленного порядка маршрутизации международного трафика.
Необходимое телекоммуникационное оборудование дельцы разместили в собственных квартирах. Специальные устройства обеспечивали маршрутизацию международного трафика поверх международных центров коммутации и выдавали его за местные телефонные разговоры, подменяя оригинальный номер абонента.
Во время проведения обысков правоохранители изъяли три блока серверного оборудования, шесть ноутбуков, 16 USB-хабов, 147 USB-модемов, более 500 сим-карт операторов сотовой связи, мобильные телефоны, банковские карты и тому подобное.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.361 (незаконное вмешательство в работу компьютеров и компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины.