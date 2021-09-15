"Незабаром повернуся": Брітні Спірс видалила сторінку в Instagram
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Брітні Спірс видалила акаунт в Instagram, щоб відсвяткувати заручини. Про це американська співачка повідомила у Twitter, інформує УНН.
Цитата
“Не хвилюйтеся, друзі... Просто зроблю невелику перерву в соціальних мережах, щоб відсвяткувати свої заручини. Я незабаром повернуся”, — ідеться у повідомленні.
Додамо
У неділю, 12 вересня, Брітні Спірс в Instagram повідомила про заручини зі своїм хлопцем — 27-річним фітнес-тренером Семом Асгарі. Пара знайома приблизно п’ять років, вони вперше зустрілися на зйомках кліпу до пісні співачки Slumber Party.
Нагадаємо
2008 року Брітні Спірс визнали частково недієздатною через проблеми з наркотиками та психічні розлади. Понад 10 років фінанси співачки, зокрема багатомільйонний трастовий фонд, контролювали її батько, Джеймс Спірс, та адвокат. Співачка заявила, що її постійно змушували працювати та виступати на сцені. За словами Спірс, їй також забороняли знову виходити заміж та народжувати дітей.
У липні цього року суд дозволив Спірс самостійно обрати адвоката. Ним став Метью Розенгарт, який раніше захищав інтереси актора Шона Пенна, режисера Стівена Спілберга, актриси Джулії Луїс-Дрейфус та інших. Розенгарт звинуватив батька співачки у зловживанні опікунством та розтрачанні коштів співачки.
У вересні Джеймс Спірс подав до суду Лос-Анджелеса клопотання з проханням припинити 13-річне опікунство над своєю донькою.