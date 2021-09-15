"Скоро вернусь": Бритни Спирс удалила страницу в Instagram
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Бритни Спирс удалила аккаунт в Instagram, чтобы отпраздновать помолвку. Об этом американская певица сообщила в Twitter, передает УНН.
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“Не волнуйтесь, ребята... Просто сделаю небольшой перерыв в социальных сетях, чтобы отпраздновать свою помолвку. Я скоро вернусь”, — говорится в сообщении.
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В воскресенье, 12 сентября, Бритни Спирс в Instagram сообщила о помолвке со своим парнем — 27-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари. Пара знакома примерно пять лет, они впервые встретились на съемках клипа к песне певицы Slumber Party.
Напомним
В 2008 году Бритни Спирс признали частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и психических расстройств. Более 10 лет финансы певицы, в частности многомиллионный трастовый фонд, контролировали ее отец, Джеймс Спірс, и адвокат. Певица заявила, что ее постоянно заставляли работать и выступать на сцене. По словам Спирс, ей также запрещали снова выходить замуж и рожать детей.
В июле этого года суд разрешил Спирс самостоятельно выбрать адвоката. Им стал Мэтью Розенгарт, который ранее защищал интересы актера Шона Пенна, режиссера Стивена Спилберга, актрисы Джулии Луис-Дрейфус и других. Розенгарт обвинил отца певицы в злоупотреблении опекунством и растрате средств певицы.
В сентябре Джеймс Спирс подал в суд Лос-Анджелеса ходатайство с просьбой прекратить 13-летнее опекунство над своей дочерью.