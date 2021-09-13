Брітні Спірс заручилася з фітнес-тренером

Деталі

39-річна поп-виконавиця розмістила відео з кільцем на безіменному пальці, додавши, що вона не може повірити в те, що сталося.

Доповнення

Асгарі і Спірс знайомі близько п'яти років, вони вперше зустрілися на зйомках кліпу до пісні співачки Slumber Party. З весіллям парі доведеться почекати - виконавиця все ще знаходиться під опікою свого батька Джеймса Спірса. Судове засідання, на якому цей статус може бути змінений, заплановано на кінець вересня.

У 2008 році Спірс була визнана частково недієздатною через проблеми з наркотиками і побоювань щодо її душевного здоров'я. Більше 10 років фінанси співачки, включаючи багатомільйонний трастовий фонд, контролювали її батько і призначений судом адвокат. Батько співачки також брав багато рішень, що стосуються її кар'єри, лікування та особистому житті. Деякі шанувальники виконавиці стверджували, що вона не бажала цього, але була змушена погоджуватися.

У 2019 одним з опікунів Спірс стала менеджер Джоді Монтгомері. У батька співачки в той час були серйозні проблеми зі здоров'ям, йому провели кілька хірургічних операцій. У 2020 році призначений судом адвокат Брітні Спірс попросив змінити умови опіки та відсторонити від неї батька виконавиці. У цьому випадку контроль над станом перейшов би до Монтгомері. У липні цього року співачка особисто виступила в суді і в своїй промові попросила скасувати опікунство над нею, яке триває вже близько 13 років.

Стан співачки оцінюється приблизно в 60 млн доларів. Спірс є володаркою ряду музичних нагород, в тому числі Grammy.