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Бритни Спирс обручилась с фитнес-тренером

Бритни Спирс обручилась с фитнес-тренером

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Американская певица Бритни Спирс в своем Instagram сообщила в воскресенье о помолвке со своим парнем - 27-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари, передает УНН.

Детали

39-летняя поп-исполнительница разместила видео с кольцом на безымянном пальце, добавив, что она не может поверить в то, что произошло.

Дополнение

Асгари и Спирс знакомы около пяти лет, они впервые встретились на съемках клипа к песне певицы Slumber Party. Со свадьбой паре придется подождать — исполнительница все еще находится под опекой своего отца Джеймса Спирса. Судебное заседание, на котором этот статус может быть изменен, запланировано на конец сентября.

В 2008 году Спирс была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений относительно ее душевного здоровья. Более 10 лет финансы певицы, включая многомиллионный трастовый фонд, контролировали ее отец и назначенный судом адвокат. Отец певицы также принимал многие решения, касающиеся ее карьеры, лечения и личной жизни. Некоторые поклонники исполнительницы утверждали, что она не хотела этого, но была вынуждена соглашаться.

В 2019 одним из опекунов Спирс стала менеджер Джоди Монтгомери. У отца певицы в то время были серьезные проблемы со здоровьем, ему провели несколько хирургических операций. В 2020 году назначен судом адвокат Бритни Спирс попросил изменить условия опеки и отстранить от нее отца исполнительницы. В этом случае контроль над состоянием перешел бы к Монтгомери. В июле этого года певица лично выступила в суде и в своей речи попросила отменить опекунство над ней, которое длится уже около 13 лет.

Состояние певицы оценивается примерно в 60 млн долларов. Спирс является обладательницей ряда музыкальных наград, в том числе Grammy.

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Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

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