Нейтральний статус України стане темою референдуму. Його планують провести вже після угоди Києва з москвою - Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У разі підписання "мирної угоди" України з російською федерацією, питання нейтрального статусу нашої держави буде винесено на всеукраїнський референдум. Про це в ефірі одного з телеканалів сказав голова делегації, очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише УНН.
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"Якщо буде підписано такий договір, коли ми його виточнимо і точно будемо розуміти, що Україна максимально захищена, тоді наступною задачею буде внесення змін до Конституції України щодо позаблокового, нейтрального статусу. Для того, щоб це зробити, ми і хочемо провести референдум", - сказав Арахамія.
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З його слів, це питання вирішувати буде український народ, а не українські політики.
"Російська сторона спочатку дуже протидіяла цій нормі, але згодом вони теж погодились, що це єдиний вихід з такої ситуації", - додав політик.
Нагадаємо
Як писав УНН, на переговорах у Стамбулі цього тижня українська делегація запропонувала російській стороні мирний договір. Він передбачає, зокрема, 15-річні консультації для вирішення питання тимчасово окупованого Криму.
Також у переговорній групі заявили, що вбачають серед країн-гарантів безпеки України – росію, а Україна погодиться на нейтральний статус, якого раніше вимагала росія.