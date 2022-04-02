Нейтральный статус Украины станет темой референдума. Его планируют провести уже после соглашения Киева с Москвой-Арахамия

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"Если будет подписан такой договор, когда мы его виточнимо и точно будем понимать, что Украина максимально защищена, тогда следующей задачей будет внесение изменений в Конституцию Украины относительно внеблокового, нейтрального статуса. Для того, чтобы это сделать, мы и хотим провести референдум", - сказал Арахамия.

Детали

По его словам, этот вопрос будет решать украинский народ, а не украинские политики.

"Российская сторона сначала очень противодействовала этой норме, но впоследствии они тоже согласились, что это единственный выход из такой ситуации", - добавил политик.

Напомним

Как писал УНН, на переговорах в Стамбуле на этой неделе украинская делегация предложила российской стороне мирный договор. Он предусматривает, в частности, 15-летние консультации для решения вопроса временно оккупированного Крыма.

Также в переговорной группе заявили, что видят среди стран-гарантов безопасности Украины - россию, а Украина согласится на нейтральный статус, которого ранее требовала россия.