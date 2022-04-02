Нейтральный статус Украины станет темой референдума. Его планируют провести уже после соглашения Киева с Москвой-Арахамия
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В случае подписания "мирного соглашения" Украины с российской федерацией, вопрос нейтрального статуса нашего государства будет вынесен на всеукраинский референдум. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал глава делегации, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет УНН.
Цитата
"Если будет подписан такой договор, когда мы его виточнимо и точно будем понимать, что Украина максимально защищена, тогда следующей задачей будет внесение изменений в Конституцию Украины относительно внеблокового, нейтрального статуса. Для того, чтобы это сделать, мы и хотим провести референдум", - сказал Арахамия.
Детали
По его словам, этот вопрос будет решать украинский народ, а не украинские политики.
"Российская сторона сначала очень противодействовала этой норме, но впоследствии они тоже согласились, что это единственный выход из такой ситуации", - добавил политик.
Напомним
Как писал УНН, на переговорах в Стамбуле на этой неделе украинская делегация предложила российской стороне мирный договор. Он предусматривает, в частности, 15-летние консультации для решения вопроса временно оккупированного Крыма.
Также в переговорной группе заявили, что видят среди стран-гарантов безопасности Украины - россию, а Украина согласится на нейтральный статус, которого ранее требовала россия.