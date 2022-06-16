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Невпинно нищать танки російських окупантів: десантники показали відео вдалого "полювання"

Невпинно нищать танки російських окупантів: десантники показали відео вдалого "полювання"

Київ • УНН

 • 186608 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Львівські десантники невпинно нищать танки російських окупантів і показали відео вдалого "полювання" зі "Стугною", передає УНН із посиланням на ДШВ ЗСУ.

Деталі

У ДШВ наголошують, що на відео зафіксовано, як воїни-протитанкового підрозділу 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України вдало полюють на важку бронетехніку противника.

"Зокрема, Львівськими десантниками було знищено два танка російських загарбників з ПТРК “Стугна-П”. Судячи з детонації боєкомплекту, ворожі бойові машини разом з своїми екіпажами пройшли повну “демілітаризацію”.

Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські десантники показали, як зі "Стугни" феєрично палять російські бойові машини

Доповнення

Кількість ліквідованих в Україні російських окупантів наблизилася до 33 тисяч.

Українські Національні Новини

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