Невпинно нищать танки російських окупантів: десантники показали відео вдалого "полювання"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Львівські десантники невпинно нищать танки російських окупантів і показали відео вдалого "полювання" зі "Стугною", передає УНН із посиланням на ДШВ ЗСУ.
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У ДШВ наголошують, що на відео зафіксовано, як воїни-протитанкового підрозділу 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України вдало полюють на важку бронетехніку противника.
"Зокрема, Львівськими десантниками було знищено два танка російських загарбників з ПТРК “Стугна-П”. Судячи з детонації боєкомплекту, ворожі бойові машини разом з своїми екіпажами пройшли повну “демілітаризацію”.
Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.
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Доповнення
Кількість ліквідованих в Україні російських окупантів наблизилася до 33 тисяч.