Невпинно нищать танки російських окупантів: десантники показали відео вдалого "полювання"

Деталі

У ДШВ наголошують, що на відео зафіксовано, як воїни-протитанкового підрозділу 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України вдало полюють на важку бронетехніку противника.

"Зокрема, Львівськими десантниками було знищено два танка російських загарбників з ПТРК “Стугна-П”. Судячи з детонації боєкомплекту, ворожі бойові машини разом з своїми екіпажами пройшли повну “демілітаризацію”.

Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.

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Доповнення

Кількість ліквідованих в Україні російських окупантів наблизилася до 33 тисяч.