Українські десантники показали, як зі "Стугни" феєрично палять російські бойові машини

Деталі

У ДШВ ЗСУ повідомили, що на відео зафіксовано, "як воїни-протитанкісти 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України майстерно застосовують вітчизняний ПТРК “Стугна-П” та феєрично спалюють дві ворожі бойові машини піхоти БМП-2".

"Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні!" - вказали десантники.

Доповнення

Кількість ліквідованих в Україні російських окупантів наблизилася до 33 тисяч.