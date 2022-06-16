Українські десантники показали, як зі "Стугни" феєрично палять російські бойові машини
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Житомирські десантники знищили дві БМП-2 російських окупантів. Відео оприлюднила служба зв‘язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, пише УНН.
Деталі
У ДШВ ЗСУ повідомили, що на відео зафіксовано, "як воїни-протитанкісти 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України майстерно застосовують вітчизняний ПТРК “Стугна-П” та феєрично спалюють дві ворожі бойові машини піхоти БМП-2".
"Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні!" - вказали десантники.
Доповнення
Кількість ліквідованих в Україні російських окупантів наблизилася до 33 тисяч.