Украинские десантники показали, как из "Стугны" феерически жгут российские боевые машины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Житомирские десантники уничтожили две БМП-2 российских оккупантов. Видео обнародовала служба связей с общественностью Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ, пишет УНН.
Детали
В ДШВ ВСУ сообщили, что на видео зафиксировано, "как воины-противотанкисты 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины мастерски применяют отечественный ПТРК “Стугна-П” и феерически сжигают две вражеские боевые машины пехоты "БМП-2".
"Смерть российским оккупантам! ДШВ – Всегда Первые! Слава Украине!" – указали десантники.
Дополнение
Количество ликвидированных в Украине российских оккупантов приблизилось к 33 тысячам.