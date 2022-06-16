Украинские десантники показали, как из "Стугны" феерически жгут российские боевые машины

Детали

В ДШВ ВСУ сообщили, что на видео зафиксировано, "как воины-противотанкисты 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины мастерски применяют отечественный ПТРК “Стугна-П” и феерически сжигают две вражеские боевые машины пехоты "БМП-2".

"Смерть российским оккупантам! ДШВ – Всегда Первые! Слава Украине!" – указали десантники.

Дополнение

Количество ликвидированных в Украине российских оккупантов приблизилось к 33 тысячам.