Генштаб ЗСУ: знищено вже приблизно 32 950 окупантів

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 по 16.06 орієнтовно такі:

особового складу – близько 32950 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1449 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 3545 (+17) од,

артилерійських систем – 729 (+7) од,

РСЗВ - 233 (+3) од,

засоби ППО - 97 (+0) од,

літаків – 213 (+0) од,

гелікоптерів – 179 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+0),

крилаті ракети - 129 (+0),

кораблі/катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2494 (+9) од,

спеціальна техніка - 55 (+0).

У Генштабі ЗСУ додали, що протягом минулої доби найбільші втрати окупантів зафіксували на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо

За даними Генштабу ЗСУ, російській окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк та намагаються прорватися на Слов’янському напрямку.