Генштаб ЗСУ: знищено вже приблизно 32 950 окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. З початку вторгнення рф Збройні сили України знищили вже приблизно 32 950 окупантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 по 16.06 орієнтовно такі:
особового складу – близько 32950 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1449 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 3545 (+17) од,
артилерійських систем – 729 (+7) од,
РСЗВ - 233 (+3) од,
засоби ППО - 97 (+0) од,
літаків – 213 (+0) од,
гелікоптерів – 179 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+0),
крилаті ракети - 129 (+0),
кораблі/катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2494 (+9) од,
спеціальна техніка - 55 (+0).
У Генштабі ЗСУ додали, що протягом минулої доби найбільші втрати окупантів зафіксували на Бахмутському напрямку.
Нагадаємо
За даними Генштабу ЗСУ, російській окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк та намагаються прорватися на Слов’янському напрямку.