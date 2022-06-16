Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 32 950 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. С начала вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 32 950 оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по 16.06 ориентировочно такие:
личного состава – около 32950 (+200) человек ликвидировано,
танков ‒ 1449 (+9) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3545 (+17) ед,
артиллерийских систем – 729 (+7) ед,
РСЗО - 233 (+3) ед,
средства ПВО - 97 (+0) ед,
самолетов – 213 (+0) ед,
вертолетов – 179 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+0),
крылатые ракеты - 129 (+0),
корабли /катера - 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2494 (+9) ед,
специальная техника - 55 (+0).
В Генштабе ВСУ добавили, что за прошедшие сутки наибольшие потери оккупантов зафиксировали на Бахмутском направлении.
Напомним
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк и пытаются прорваться на Славянском направлении.