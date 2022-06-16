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Окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк та намагаються прорватися на Слов’янському напрямку – Генштаб

Окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк та намагаються прорватися на Слов’янському напрямку – Генштаб

Київ • УНН

 • 85258 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Російські окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк. У місті тривають вуличні бої. Рашисти також намагаються прорвати оборону на Слов’янському напрямку. Про це інформує Генеральний Штаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що на Слов’янському напрямку агресор веде штурмові дії, здійснює пошук слабких місць в оборонних позиціях наших військ. Окупанти обстрілювали з артилерії різного калібру цивільну інфраструктуру неподалік Пришиба, Долини, Карнаухівки та Вірнопілля.

На Сєверодонецькому напрямку російські окупанти продовжують вогневий вплив на підрозділи наших військ із усіх наявних вогневих засобів в районах населених пунктів Білогорівка, Лисичанськ, Сєверодонецьк.

Ворог не припиняє спроб встановлення повного контролю над містом Сєверодонецьк. Веде штурм, бої тривають.

На Донецькому напрямку противник веде бойові дії уздовж лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку.

На Сіверському напрямку противник з метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони продовжує утримувати підрозділи збройних сил російської федерації зі складу Західного військового округу в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Доповнення

Як писав УНН, українські захисники на Луганщині стримують ворога одразу з трьох боків. За останні два дні, через важкі поранення, госпіталізували вісім людей. У регіоні тривають важкі бої.

Українські Національні Новини

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