Оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк и пытаются прорваться на Славянском направлении – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк. В городе продолжаются уличные бои. Рашисты также пытаются прорвать оборону на словском направлении. Об этом сообщает Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
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Сообщается, что на Словянском направлении агрессор ведет штурмовые действия, осуществляет поиск слабых мест в оборонных позициях наших войск. Оккупанты обстреливали из артиллерии разного калибра гражданскую инфраструктуру неподалеку от Пришиба, Долины, Карнауховки и Вернополья.
На Северодонецком направлении российские оккупанты продолжают огневое влияние на подразделения наших войск из всех имеющихся огневых средств в районах населенных пунктов Белогоровка, Лисичанск, Северодонецк.
Враг не прекращает попыток установления полного контроля над городом Северодонецк. Ведет штурм, бои продолжаются.
На Донецком направлении противник ведет боевые действия вдоль линии столкновения. Основные усилия сосредоточены на Бахмутском направлении.
На Северском направлении противник с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны продолжает удерживать подразделения вооруженных сил российской федерации из состава Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей.
Дополнение
Как писал УНН, украинские защитники в Луганской области сдерживают врага сразу с трех сторон. За последние два дня, из-за тяжелых ранений, госпитализировали восемь человек. В регионе продолжаются тяжелые бои.