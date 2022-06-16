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Неустанно уничтожают танки российских оккупантов: десантники показали видео удачной "охоты"

Киев • УНН

 • 186607 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Львовские десантники неустанно уничтожают танки российских оккупантов и показали видео удачной "охоты" со "Стугной", передает УНН со ссылкой на ДШВ ВСУ.

Детали

В ДШВ подчеркивают, что на видео зафиксировано, как воины-противотанкового подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины удачно охотятся на тяжелую бронетехнику противника.

"В частности, Львовскими десантниками было уничтожено два танка российских захватчиков из ПТРК “Стугна-П”. Судя по детонации боекомплекта, вражеские боевые машины вместе со своими экипажами прошли полную “демилитаризацию”.

Смерть русским оккупантам! ДШВ – Всегда Первые! Слава Украине!" - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские десантники показали, как из "Стугны" феерически жгут российские боевые машины

Дополнение

Количество ликвидированных в Украине российских оккупантов приблизилось к 33 тысячам.

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