Неустанно уничтожают танки российских оккупантов: десантники показали видео удачной "охоты"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Львовские десантники неустанно уничтожают танки российских оккупантов и показали видео удачной "охоты" со "Стугной", передает УНН со ссылкой на ДШВ ВСУ.
Детали
В ДШВ подчеркивают, что на видео зафиксировано, как воины-противотанкового подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины удачно охотятся на тяжелую бронетехнику противника.
"В частности, Львовскими десантниками было уничтожено два танка российских захватчиков из ПТРК “Стугна-П”. Судя по детонации боекомплекта, вражеские боевые машины вместе со своими экипажами прошли полную “демилитаризацию”.
Смерть русским оккупантам! ДШВ – Всегда Первые! Слава Украине!" - говорится в сообщении.
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Дополнение
Количество ликвидированных в Украине российских оккупантов приблизилось к 33 тысячам.