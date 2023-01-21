Невимовний біль та сум: з'явились відео прощання із керівництвом МВС

Деталі

Церемонія прощання з міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським, його першим заступником Євгенієм Єніним, державним секретарем МВС Юрієм Лубковичем, заступником керівника патронатної служби МВС Тетяною Шутяк, начальником управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції Михайлом Павлушком, старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції Андрієм Маринченком та провідним інспектором Департаменту комунікації МВС Миколою Анацьким відбулася в приміщенні Національного центру «Український дім» у Києві.

Глава держави та перша леді поклали квіти до трун загиблих і висловили співчуття їхнім родинам.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Перші особи держави та сотні інших людей прийшли попрощатися з керівництвом МВС

У церемонії прощання також узяв участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та члени Кабміну.

Додамо

На офіційних сторінках з'явились відеокадри з прощання та дописи перших осіб держави.

"Біль сповнює серце. Невимовний сум обгортає душу. Щодня Україна втрачає найкращих синів і доньок. Дякую за вашу важливу й гідну працю на благо України. Ви назавжди в наших серцях. Вічна пам’ять!" - написав Зеленський у Telegram.

Він також оприлюднив відео із Українського дому.

Прем'єр Денис Шмигаль у свою чергу наголосив, що "ця трагедія залишила шрам на кожному українці".

"Попрощалися сьогодні із загиблими внаслідок авіакатастрофи в Броварах. Ця трагедія залишила шрам на кожному українці. Хтось втратив матір, батька. А хтось втратив дитину. Неможливо описати словами, яке це горе.

Серед жертв катастрофи також наші колеги. Сьогодні провели їх у вічність. Велика втрата для урядової команди. Денис Монастирський щодня без упину працював на благо України. Як і його команда. Євгеній Єнін. Юрій Лубкович. Тетяна Шутяк. Микола Анацький, Михайло Павлушко, Андрій Маринченко. Патріоти, професіонали, до останнього віддані Батьківщині.

Спочивайте з миром. Вічна та світла пам’ять. Щирі співчуття родинам загиблих", - зазначив Шмигаль.

А голова ОП Андрій Єрмак запевнив, що "помстимося за все".

"Невимовний біль та сум, бо ми втрачаємо наших людей, патріотів, друзів. Боляче. Помстимося за все. Збережемо пам‘ять назавжди", - зазначив він.