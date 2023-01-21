Неописуемая боль и печаль: появились видео прощания с руководством МВД

Детали

Церемония прощания с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским, его первым заместителем Евгением Ениным, государственным секретарем МВД Юрием Лубковичем, заместителем руководителя патронатной службы МВД Татьяной Шутяк, начальником управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Михаилом Павлушко, старшим оперуполномоченным по особо важным делам Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Андреем Маринченко и ведущим инспектором Департамента коммуникации МВД Николаем Анацким прошла в помещении Национального центра «Украинский дом» в Киеве.

Глава государства и первая леди возложили цветы к гробам погибших и выразили соболезнования их семьям.

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В церемонии прощания также принял участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и члены Кабмина.

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На официальных страницах появились видеокадры с прощания и сообщения первых лиц государства.

"Боль наполняет сердце. Неописуемая печаль окутывает душу. Ежедневно Украина теряет лучших сыновей и дочерей. Спасибо за ваш важный и достойный труд на благо Украины. Вы навсегда в наших сердцах. Вечная память!" - написал Зеленский в Telegram.

Он также обнародовал видео из Украинского дома.

Премьер Денис Шмыгаль в свою очередь подчеркнул, что "эта трагедия оставила шрам на каждом украинце".

"Попрощались сегодня с погибшими в результате авиакатастрофы в Броварах. Эта трагедия оставила шрам на каждом украинце. Кто-то потерял мать, отца. А кто-то потерял ребенка. Невозможно описать словами, какое это горе.

Среди жертв катастрофы также наши коллеги. Сегодня проводили их в вечность. Большая потеря для правительственной команды. Денис Монастырский ежедневно без устали работал на благо Украины. Как и его команда. Евгений Енин. Юрий Лубкович. Татьяна Шутяк. Николай Анацкий, Михаил Павлушко, Андрей Маринченко. Патриоты, профессионалы, до последнего преданные Родине.

Покойтесь с миром. Вечная и светлая память. Искренние соболезнования семьям погибших", - отметил Шмыгаль.

А глава ОП Андрей Ермак заверил, что "отомстим за все".

"Неописуемая боль и печаль, потому что мы теряем наших людей, патриотов, друзей. Больно. Отомстим за всё. Сохраним память навсегда", - отметил он.