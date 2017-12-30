Невідомий в Москві відкрив стрілянину поруч з Кремлем: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. У Москві на Нікольській вулиці, за 300 метрів від Червоної площі, невідомий відкрив стрілянину. Внаслідок інциденту двоє людей постраждали, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
“Близько 22:32 надійшло повідомлення про конфлікт за адресою Нікольська вулиця 15, будівля 1. За попередніми даними, між громадянами стався конфлікт, в ході якого невідомий з невстановленої вогнепальної зброї заподіяв поранення двом громадянам і з місця пригоди зник”, — повідомили у місцевій поліції.
Зазначено, що наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Підозрюваний у стрільбі розшукується.
Постраждалих внаслідок стрілянини направили в лікарню.
Як повідомляв УНН, невідомий влаштував стрілянину в церкві в Єгипті.