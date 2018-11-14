Невідомий у Запоріжжі кинув в громадян вибуховий предмет
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Запоріжжі зловмисник кинув в бік чоловіків вибуховий пристрій. Постраждалих доставлено до лікарні. У місті та області введено поліцейську операцію “Сирена”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції у Запорізькій області.
“14 листопада о 19:05 до Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення, що по вул. Військбуд стався вибух. Поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що невідомий, кинув вибуховий предмет, від вибуху якого постраждало троє чоловіків, після чого втік у невідомому напрямку”, — вказано у повідомленні правоохоронців.
У прес-службі додали, що постраждалі з тілесними ушкодженнями доставлені в лікарню. Вони не мають відношення до політичних партій, криміналітету і великого бізнесу. На місце події виїхав голова обласної поліції, вибухотехнічна служба, кінологи та експерти.
“Наразі відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 15 (замах на злочин), ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Звертаємось до громадян з порозумінням поставитись до оперативно-розшукових заходів, які наразі проводяться поліцією в місті та області для встановлення та затримання зловмисника”, — додали у поліції.
Нагадуємо, поліція встановила особу чоловіка, який підірвався в машині у Києві.