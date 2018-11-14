Неизвестный в Запорожье бросил у граждан взрывное устройство
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Запорожье злоумышленник бросил в сторону мужчин взрывное устройство. Пострадавшие доставлены в больницу. В городе и области введено полицейскую операцию “Сирена”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Запорожской области.
“14 ноября в 19:05 в Шевченковское отделение полиции Днепровского отдела полиции главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение, что по улице Военстрой произошел взрыв. Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что неизвестный бросил взрывной предмет, от взрыва которого пострадали трое мужчин, после чего скрылся в неизвестном направлении”, — указано в сообщении правоохранителей.
В пресс-службе добавили, что пострадавшие с телесными повреждениями доставлены в больницу. Они не имеют отношения к политическим партиям, криминалитету и крупному бизнесу. На место происшествия выехал глава областной полиции, взрывотехническая служба, кинологи и эксперты.
“Сейчас открыто уголовное производство по ст. 15 (покушение на преступление), ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обращаемся к гражданам с пониманием отнестись к оперативно-розыскным мероприятиям, которые сейчас проводятся полицией в городе и области для установления и задержания злоумышленника”, — добавили в полиции.
Напоминаем, полиция установила личность мужчины, который подорвался в машине в Киеве.