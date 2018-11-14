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Поліція встановила особу чоловіка, який підірвався в машині у Києві

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Чоловік, який загинув вчора внаслідок вибуху в автомобілі в Оболонському районі Києва є уродженцем Сумської області. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.

“Правоохоронці встановили особу загиблого, це — уродженець Сумщини, 1979 р.н. Чоловік мешкав у Києві, займався сантехнічними роботами і, зі слів рідних, вів замкнутий спосіб життя”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у поліції, після проведення ретельного огляду автомобіля експерти припустили, що в салоні могла вибухнути граната Ф-1.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України із додатковою правовою кваліфікацією — самогубство.

Під час розслідування будуть також перевірені інші можливі версії події.

Нагадаємо, на вулиці Богатирській в Оболонському районі столиці знайшли мертвого чоловіка, який ймовірно підірвався на гранаті в салоні іномарки.

Українські Національні Новини

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