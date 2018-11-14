Полиция установила личность мужчины, подорвавшегося в машине в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Мужчина, погибший вчера в результате взрыва в автомобиле в Оболонском районе Киева является уроженцем Сумской области. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.
“Правоохранители установили личность погибшего, это — уроженец Сумской области, 1979 г.р. Мужчина жил в Киеве, занимался сантехническими работами и, по словам родных, вел замкнутый образ жизни”, — говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, после проведения тщательного осмотра автомобиля эксперты предположили, что в салоне могла взорваться граната Ф-1.
Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной правовой квалификацией — самоубийство.
В ходе расследования будут также проверены другие возможные версии произошедшего.
Напомним, на улице Богатырской в Оболонском районе столицы нашли мертвого мужчину, который предположительно подорвался на гранате в салоне иномарки.