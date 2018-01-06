Невідомий у Мукачево зарізав молодого чоловіка у під'їзді багатоповерхівки
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 6 січня. УНН. Поліція Мукачева розшукує підозрюваного у вбивстві, який сьогодні, 6 січня, наніс смертельні ножові поранення молодому чоловіку у під’їзді багатоповерхівки на вул. Петефі. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.
“Сьогодні вночі на лінію „102“ надійшло повідомлення від мешканця багатоповерхівки на вул.Шандора Петефі в місті Мукачево про бійку у під’їзді будинку. На сходинковій клітці другого поверху поліцейські виявили тіло молодого чоловіка з явними ознаками насильницької смерті. Потерпілим виявився 27-річний мешканець цього ж будинку. Молодий чоловік помер від численних колото-різаних ран”, — розповіла УНН речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева.
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За фактом навмисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України) розпочато кримінальне провадження. Поліція розшукує убивцю і свідків злочину.
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