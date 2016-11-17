Невідомі вирубали столітні дуби у Краснокутському районі на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. В ніч з 16 на 17 листопада правоохоронці викрили факт незаконної вирубки столітніх дубів на території села Городне Краснокутського району. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.
Як повідомили у прес-службі, на момент викриття деревина вже була завантажена до спецавтомобілів.
За попередніми даними, це столітні дуби, які мають особливу цінність. Їх збиралися везти на продаж. Наразі майно вилучено, вирішується питання щодо його арешту.
Слідчі дії тривають. Встановлюються особи, причетні до злочину, та сума завданих збитків.