Неизвестные вырубили столетние дубы в Краснокутском районе Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В ночь с 16 на 17 ноября правоохранители выявили факт незаконной вырубки столетних дубов на территории села Городне Краснокутского района. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Как сообщили в пресс-службе, на момент разоблачения древесина уже была загружена в спецавтомобили.
По предварительным данным, это столетние дубы, которые имеют особую ценность. Их собирались везти на продажу. Сейчас имущество изъято, решается вопрос о его аресте.
Следственные действия продолжаются. Устанавливаются лица, причастные к преступлению, и сумма нанесенного ущерба.