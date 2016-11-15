Невідомі у Рівному забули на вулиці мішок із бурштином
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Рівному на вулиці Островського невідомі забули на вулиці мішок із 14,2 кілограмами бурштину. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Рівненської області.
Житель обласного центру, повертаючись додому, на вулиці Островського помітив біля будинку автомобіль, у багажник якого чоловіки вантажили мішки. Коли чоловік підійшовши ближче, невідомі втекли на машині, однак забули про один мішок.
Про подію 40-річний рівнянин повідомив до поліції. Слідчо-оперативна група з’ясувала, що у покинутому мішку було каміння бурштину-сирцю вагою 14,2 кілограми.
Як повідомив очевидець, троє чоловіків пересувались на автомобілі Audi, кольору “зелений металік” та окрім залишеного, завантажили до авто ще три таких мішки.
За фактом придбання, отримання, зберігання чи збуту майна, одержаного злочинним шляхом, поліцейські відкрили кримінальне провадження.
Наразі поліцейські проводять слідчі та розшукові заходи для встановлення осіб, причетних до скоєного кримінального правопорушення.