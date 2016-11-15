Неизвестные в Ровно забыли на улице мешок с янтарем
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Ровно на улице Островского неизвестные забыли на улице мешок с 14,2 килограммами янтаря. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.
Житель областного центра, возвращаясь домой, на улице Островского заметил возле дома автомобиль, в багажник которого мужчины грузили мешки. Когда человек подошел ближе, неизвестные скрылись на машине, однако забыли об одном мешке.
О событии 40-летний житель сообщил в полицию. Следственно-оперативная группа выяснила, что в забытом мешке были камни янтаря-сырца весом 14,2 килограмма.
Как сообщил очевидец, трое мужчин передвигались на автомобиле Audi, цвета "зеленый металлик" и кроме оставленного, погрузили в авто еще три таких мешка.
По факту приобретения, получения, хранения или сбыта имущества, полученного преступным путем, полицейские открыли уголовное производство.
Сейчас полицейские проводят следственные и розыскные мероприятия для установления лиц, причастных к совершенному уголовному преступлению.