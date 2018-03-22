Невідомі підірвали автомобіль у Запоріжжі

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Невідомі кинули вибуховий предмет під припаркований Mitsubishi Lancer у Запоріжжі. Про це повідомив кореспондент УНН.

"По вулиці Шкільній у Олександрівському районі Запоріжжя близько 21:00 під припаркований Mitsubishi Lancer невідомі кинули вибуховий предмет. За попередніми даними, це була осколкова граната", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок вибуху було вщент пошкоджено дно транспортного засобу та скло припаркованої поруч автівки ВАЗ Kalina.

Постраждалих в результаті вибуху немає.

На місці інциденту працюють вибухотехніки, слідчі Нацполіції, а також чергують співробітники ДСНС.

Нагадаємо, на Оболоні у Києві у під'їзді будинку на вулиці Прирічна стався вибух.

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