Невідомі підірвали автомобіль у Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Невідомі кинули вибуховий предмет під припаркований Mitsubishi Lancer у Запоріжжі. Про це повідомив кореспондент УНН.
"По вулиці Шкільній у Олександрівському районі Запоріжжя близько 21:00 під припаркований Mitsubishi Lancer невідомі кинули вибуховий предмет. За попередніми даними, це була осколкова граната", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок вибуху було вщент пошкоджено дно транспортного засобу та скло припаркованої поруч автівки ВАЗ Kalina.
Постраждалих в результаті вибуху немає.
На місці інциденту працюють вибухотехніки, слідчі Нацполіції, а також чергують співробітники ДСНС.
Нагадаємо, на Оболоні у Києві у під'їзді будинку на вулиці Прирічна стався вибух.