Неизвестные подорвали автомобиль в Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Неизвестные бросили взрывной предмет под припаркованный Mitsubishi Lancer в Запорожье. Об этом сообщил корреспондент УНН.
"По улице Школьной в Александровском районе Запорожья около 21:00 под припаркованный Mitsubishi Lancer неизвестные бросили взрывной предмет. По предварительным данным, это была осколочная граната", - говорится в сообщении.
В результате взрыва было полностью повреждено дно транспортного средства и стекло припаркованной рядом машины ВАЗ Kalina.
Пострадавших в результате взрыва нет.
На месте инцидента работают взрывотехники, следователи Нацполиции, а также дежурят сотрудники ДСНС.
Напомним, на Оболони в Киеве в подъезде дома на улице Приречная произошел взрыв .