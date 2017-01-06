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Нетверезого водія зі зброєю в салоні авто затримали правоохоронці на Донеччині

Київ • УНН

 • 7663 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 6 січня. УНН. Нетверезого водія зі зброєю в салоні авто затримали правоохоронці на Донеччині. Про це кореспонденту УНН повідомляє ГУНП Донецької області.

Під час несення служби в селищі Степанівка Олександрівського району співробітники поліції, які відповідають за безпеку дорожнього руху, помітили легковий автомобіль Hyundai, водій якого, побачивши правоохоронців, пригальмував, після чого знову поїхав. На вимогу поліцейських про зупинку, водій додав швидкості і намагався сховатися. Правоохоронці вирушили за машиною.

Виїхавши з населеного пункту, водій звернув у посадку, намагаючись втекти полями, але поліцейські наздогнали втікача.

З’ясувалося, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. При спілкуванні з поліцейськими 24-річний місцевий житель дуже нервував. При огляді автомобіля, правоохоронці виявили на задньому сидінні мисливську рушницю і патрони. Документів на зброю чоловік не мав. Він пояснив, що був в гостях, де вжив спиртне. Коли повертався додому, побачив поліцейських і злякався, адже в автомобілі у нього зберігалася зброя без документів. Тому, намагаючись уникнути відповідальності за керування автомобілем в нетверезому стані і незаконне зберігання зброї, він хотів сховатися від правоохоронців.

Відносно водія складено адміністративний протокол за ст.130 КУпАП “Керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння, або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції”.

Рішення по адміністративній справі будете приймати суд. Санкція за вчинене правопорушення передбачає штраф у сумі 10 тис. 200 грн з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 1 рік.

Водія доставлено до Олександрівського відділення поліції. Зброю направлено на дослідження. За цим фактом проводиться перевірка.

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